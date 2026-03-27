Cikampek Padat, Kendaraan Pribadi Dialihkan ke Tol Fungsional Japek 2 Selatan

jpnn.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho bersama jajaran Jasa Marga meninjau langsung kesiapan Tol Fungsional Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan, Jumat (27/3).

Dia mengatakan jalur ini disiapkan sebagai solusi strategis untuk memecah arus balik dari arah Jawa Barat menuju Jakarta.

Irjen Agus menyebutkan bahwa ruas tol fungsional ini sangat krusial untuk mengurangi beban di gerbang tol utama, terutama bagi kendaraan yang datang dari arah Bandung dan sekitarnya.

"Ini salah satu tol fungsional yang sangat strategis untuk memecah arus yang dari Jawa Barat menuju ke Jakarta. Jadi, untuk kendaraan pribadi non-bus itu melalui Sadang sampai Setu," kata Irjen Agus.

Dia menjelaskan dari hasil pantauan di lapangan, situasi lalu lintas di ujung tol fungsional tersebut masih dalam kondisi aman dan pertemuan arus antara kendaraan dari tol dengan jalur arteri terpantau tidak mengalami kendala berarti.

"Kami berada di ujung tol fungsional di Setu, sementara cukup terkendali. Baik crossing yang ketemu dengan arteri, ini cukup terkendali," tambahnya.

Irjen Agus menjelaskan penggunaan jalur fungsional ini dikhususkan bagi kendaraan kecil guna memastikan kelancaran arus.

Dia menegaskan bahwa manajemen lalu lintas di titik ini dilakukan secara saksama agar tidak menimbulkan hambatan di jalan nasional.