Cimory Hadirkan Susu Tanpa Tambahan Gula, tetapi Tetap Kaya Rasa

jpnn.com, JAKARTA - Survei Populix terhadap 1.252 responden (Juli 2024) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih memilih makanan dan minuman bergula.

Namun, mulai muncul kebiasaan baru seperti membaca label, mencari produk “less sugar” atau “tanpa gula tambahan”, serta mempertimbangkan kalori sebelum membeli.

Artinya, konsumen tidak ingin meninggalkan rasa manis, tetapi perlahan beralih ke pilihan yang lebih seimbang dan terkontrol.

Baca Juga: Cimory Yogurt Squeeze Hadir sebagai Solusi Ngemil Sehat untuk Pencernaan

Menanggapi tren ini, Cimory menghadirkan solusi bagi masyarakat yang ingin tetap menikmati rasa tanpa menambah beban gula.

Head of Category - Milk Andriani Wira Atmadja mengatakan Cimory resmi meluncurkan Cimory Milk No Added Sugar, produk susu lezat tanpa tambahan gula.

“Inovasi sudah menjadi DNA Cimory. Misi kami sederhana, yaitu menghadirkan susu premium yang lezat dan bernutrisi bagi keluarga Indonesia,” ungkap Andriani dikutip, Rabu (3/12).

Andriani menjelaskan Cimory Milk No Added Sugar hadir untuk mereka yang menyukai rasa manis namun ingin lebih menjaga asupan gula.

“Varian ini tidak menggantikan susu klasik Cimory, melainkan memperluas pilihan agar konsumen dapat memilih sesuai gaya hidup dan kebutuhannya,” kata Andriani.