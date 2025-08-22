Cincoro Resmi Diluncurkan di Indonesia, Bawa Cita Rasa Meksiko

jpnn.com, JAKARTA - Cincoro Tequila, merek tequila ultra-mewah secara resmi memulai debutnya di Indonesia melalui acara Grand Launch yang eksklusif di LAVVA Lounge, Jakarta.

Momen penting ini menjadi langkah strategis pertama Cincoro ke Indonesia, memadukan kemewahan premium dengan malam penuh hiburan, pengalaman kuliner berkelas, dan perayaan budaya yang autentik.

Cincoro merupakan peraih berbagai penghargaan yang didirikan oleh lima pemilik tim NBA—Michael Jordan, Jeanie Buss, Wes Edens, Wyc Grousbeck, dan Emilia Fazzalari.

Acara malam itu menjadi perayaan atas warisan kaya dan keahlian tinggi dalam pembuatan Cincoro, yang diproduksi dengan bangga di jantung Jalisco, Meksiko.

Para tamu diajak mengeksplorasi karakter unik dari setiap ekspresi melalui pairing empat hidangan yang dikurasi dengan teliti.

Setiap hidangan dirancang khusus untuk menonjolkan profil rasa dari Cincoro Blanco, Reposado, An?ejo, dan Gold — blended expression langka dari keempat varian, termasuk dari Extra An?ejo.

Mulai dari karakter Blanco yang ringan dan bersih hingga Gold yang kompleks dan lembut, setiap varian dipadukan dengan hidangan yang menonjolkan rasa khas Cincoro.

Pengalaman ini memberikan perjalanan kuliner yang elegan yang mencerminkan semangat Meksiko.