Cinepolis dan Visinema Ajak 14 Ribu Anak Nobar Gratis Na Willa
jpnn.com, JAKARTA - Cinepolis Cinemas bersama Visinema Studios merayakan Hari Anak Nasional 2026.
Cinepolis mengajak 14.063 anak dari berbagai daerah di Indonesia menonton film Na Willa secara gratis, melalui program sosial Let's Go to Cinepolis.
Kegiatan yang berlangsung serentak pada 23 Juli itu digelar di 58 bioskop Cinepolis dan menyasar anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk komunitas prasejahtera.
Kegiatan itu menjadi tahun kedua kolaborasi keduanya setelah tahun lalu menghadirkan nonton gratis film Jumbo.
Na Willa merupakan debut film live-action Ryan Adriandhy.
Na Willa berkisah tentang seorang anak perempuan berusia enam tahun yang belajar menghadapi perubahan tanpa kehilangan imajinasi dan rasa ingin tahunya.
CEO Cinepolis Cinemas Indonesia Alejandro Aguilera Garibay mengatakan program ini menjadi upaya menghadirkan pengalaman menonton yang edukatif.
"Selain itu, Cinepolis juga pengin membuka akses hiburan berkualitas bagi lebih banyak anak Indonesia," kata Alejandro dalam keterangannya, Senin (27/7). (rdo/jpnn)
Cinepolis Cinemas bersama Visinema Studios merayakan Hari Anak Nasional 2026. Ribuan anak diajak nonton film Na Willa gratis
Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha
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