Cinepolis Hadir di Jakarta Fair 2026 dengan Keseruan Berbeda
jpnn.com, JAKARTA - Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026 ditawarkan pengalaman baru saat berkunjung ke area pameran.
Cinepolis Cinemas Indonesia menghadirkan booth interaktif, yang memungkinkan setiap orang meracik sendiri popcorn dan minuman sesuai selera.
Berlokasi di Entrance Hall C3, booth Cinepolis hadir mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026 sebagai Official Indoor Media Partner Jakarta Fair.
Konsep Popcorn & Drink Lab – Create Your Own menjadi daya tarik utama, karena pengunjung bebas memadukan berbagai pilihan rasa.
Tak hanya itu, berbagai aktivitas dan promo juga disiapkan untuk memeriahkan suasana.
Pengunjung yang bertransaksi minimal Rp50 ribu berkesempatan mengikuti spin wheel dengan hadiah berupa voucher hingga merchandise eksklusif Cinepolis.
Booth tersebut juga menghadirkan sejumlah permainan interaktif, seperti Cine-Quiz, Cine-Match, serta tantangan Mukbang Popcorn yang digelar setiap akhir pekan.
Para pemenang dapat membawa pulang merchandise edisi khusus yang tidak dijual di tempat lain.
Pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026 ditawarkan pengalaman baru saat berkunjung ke area pameran. Ada yang menarik di booth Cinepolis Cinemas
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bersama Blibli, Bank Jakarta Hadirkan Engagement Store di Jakarta Fair 2026
- Cinepolis Hadirkan Kursi Sensorik Magnify8, Nonton Film Jadi Lebih Nyata
- Cinépolis Gandeng RealD, Hadirkan Pengalaman Nonton 3D yang Imersif
- Bukan Sekadar Bioskop: Cinepolis Macro XE Hadirkan Pengalaman Sensasional
- 5 Camilan Enak untuk Penderita Diabetes
- 11 Makanan untuk Pencernaan yang Sehat