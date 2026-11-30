jpnn.com, JAKARTA - Menonton film horor di bioskop kini bukan sekadar soal layar lebar dan tata suara yang menggelegar.

Penonton diajak ikut merasakan langsung ketegangan di setiap adegan lewat getaran kursi yang menyatu dengan alur cerita.

Melihat tingginya antusiasme penonton tanah air, Cinepolis Cinemas bersama perusahaan teknologi asal Argentina, Lumma, tancap gas memperluas jaringan auditorium Magnify8 di Indonesia.

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Setelah sukses membuka tujuh layar perdana di Pekanbaru, Sidoarjo, Malang, Serang, Medan, Jakarta, dan Banjarbaru, sembilan layar tambahan siap beroperasi hingga penghujung tahun ini.

Ekspansi berlanjut pada awal 2027 dengan delapan layar baru, sehingga totalnya mencapai 24 layar yang tersebar di 21 lokasi.

Langkah agresif itu menambah 573 kursi berteknologi khusus di berbagai penjuru Nusantara—mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi.

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Sejumlah jaringan mal seperti Plaza Renon Bali, Lippo Plaza Jogja, Kalibata City Square, hingga Lippo Plaza Kendari segera kebagian fasilitas baru.

CEO Cinepolis Cinemas Indonesia Alejandro Aguilera Garibay mengakui langkah ekspansi lahir dari respons pasar yang begitu hangat.