Cinta Indonesia, Ribuan Bikers Honda PCX Konvoi Simpatik Rayakan HUT ke-81 RI
jpnn.com, JAKARTA - Semangat cinta Indonesia terasa di jalanan saat 1.960 bikers Honda PCX dari 28 Main Dealer di seluruh Indonesia turun menggelar Konvoi Merdeka 2026 merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Mengusung tema #Meng45palKemerdekaan, konvoi bukan sekadar ajang berkendara.
Para peserta yang berasal dari 17 komunitas Honda PCX, menempuh rute sejauh 45 kilometer sambil mengunjungi berbagai lokasi bersejarah dan ikon daerah di masing-masing wilayah.
Suasana terasa lebih hangat, karena banyak peserta mengikuti konvoi bersama pasangan ayah dan anak.
Di sepanjang perjalanan, mereka mengikuti permainan khas peringatan kemerdekaan yang memperkuat kekompakan, sekaligus menjadi momen berbagi nilai-nilai positif.
Di Surabaya, rombongan menyusuri jejak perjuangan bangsa dengan singgah di Museum 10 Nopember, Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, hingga Bambu Runcing.
Di Sulawesi Utara, peserta menikmati rute yang melintasi Monumen Yesus Memberkati, Jembatan Soekarno, dan Godbless Park.
Perjalanan serupa juga berlangsung di Bali dengan melintasi Patung Catur Muka, kawasan Gianyar, Goa Jepang Klungkung, hingga Monumen Kerta Gosa.
Semangat cinta Indonesia terasa di jalanan saat 1.960 bikers Honda PCX dari 28 Main Dealer di seluruh Indonesia turun menggelar Konvoi Merdeka 2026
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