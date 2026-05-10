Cinta Laura Dilarikan ke Rumah Sakit, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura mendadak dilarikan ke salah satu rumah sakit di Jakarta baru-baru ini.
Sebab, dia harus menjalani proses jahit seusai mengalami luka pada bagian jari.
Momen tersebut dibagikan oleh Cinta Laura melalui akun miliknya di Instagram.
“Kepotong pisau demi MBG. Pasti banyak yang bingung ngeliat foto-foto aku masuk rumah sakit tapi muka masih full glam hahaha," ungkap Cinta Laura.
Perempuan berusia 32 tahun itu menyebut kejadian berawal ketika dirinya membuat konten memasak dengan Emil Mario.
Saat memotong jeruk nipis, Cinta Laura mengalami luka pada bagian jari.
"Ceritanya, ini kejadian setelah aku seharian ngisi talk show, terus lanjut shooting konten MBG bareng @emilmari0. Awalnya aman-aman saja guys, sampai aku mau motong jeruk nipis, enggak sengaja jariku kena pisau dan yup, cukup dalam lukanya," beber pemain film Target itu.
Cinta Laura pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk menerima jahitan pada area luka.
