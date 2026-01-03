Cinta Laura Habiskan Akhir 2025 dengan Meditasi di Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura Kiehl memilih cara berbeda dalam menyambut pergantian tahun 2025 ke 2026.

Alih-alih merayakannya dengan pesta, Cinta justru menghabiskan momen tersebut dalam keheningan di sebuah pusat meditasi di Thailand Utara.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Cinta mengungkapkan bahwa ia menjalani meditasi selama tujuh hari terakhir di penghujung tahun 2025.

Baca Juga: Cinta Laura Jadi Brand Ambassador Chocolatos

Pengalaman tersebut dipilihnya sebagai upaya untuk menenangkan pikiran dan kembali terhubung dengan diri sendiri.

“Saya memilih menghabiskan tujuh hari terakhir di tahun ini dalam keheningan, di sebuah pusat meditasi di Thailand Utara. Bukan terikat pada sistem kepercayaan tertentu. Bukan tentang agama, melainkan tentang kebutuhan universal manusia: belajar melatih pikiran agar menemukan kedamaian dan kebahagiaan dari dalam diri,” tulis Cinta, Kamis (1/1).

Cinta mengatakan, selama mengikuti meditasi ia bertemu dengan berbagai individu dari latar belakang kehidupan yang beragam.

Pengalaman tersebut memberinya perspektif baru tentang pentingnya makna “berhenti” di tengah tuntutan hidup modern.

Menurutnya, dunia saat ini kerap menuntut setiap orang untuk terus bergerak cepat, produktif, dan mengejar pencapaian, hingga melupakan esensi ketenangan batin.