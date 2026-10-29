Cinta Quran Foundation dan RS Islam Bogor Luncurkan Program Rumah Sakit Wakaf

jpnn.com, JAKARTA -

Cinta Quran Foundation (CQF) bersama Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) meluncurkan Program Rumah Sakit Wakaf dalam acara Press Conference & Soft Launching yang diselenggarakan di The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Stroke Sedunia.

Peluncuran ini menjadi momentum dimulainya kerja sama strategis antara kedua lembaga untuk memperkuat pelayanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas layanan, serta pengelolaan manfaat wakaf yang berkelanjutan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Ustaz Fatih Karim, Founder Cinta Quran Foundation, dan Dr. Dwi Sudharto, M.Si., Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor.

Kolaborasi ini tidak hanya mencakup pembangunan dan pengembangan infrastruktur rumah sakit, tetapi juga penguatan pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, serta berbagai inisiatif sosial di bidang kesehatan.

Kunjungan Pasien Meningkat, Kapasitas Pelayanan Perlu Diperkuat

Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) merupakan rumah sakit berbasis wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor.

Dengan landasan tersebut, pengembangan RSIB tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan medis, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat sosial bagi masyarakat.