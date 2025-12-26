menu
Cinta Segitiga Berujung Maut, Bripda Seili Bunuh Mahasiswi ULM Sehabis Begituan

Bripda Muhammad Seili (bayu oranye), oknum polisi anggota Polres Banjarbaru diborgol atas dugaan pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berinisial ZD (20) dalam konferensi pers di Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (26/12/2025). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

jpnn.com - Motif oknum polisi anggota Polres Banjarbaru Bripda Muhammad Seili (20) membunuh Mbak ZD (20), mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terungkap.

Penyidik Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menyebut motif oknum polisi itu membunuh korban lantaran persoalan asmara berupa cinta segitiga.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi mengatakan tersangka Bripda Seili sudah sidang pernikahan dengan calon istrinya.

Konon tersangka Seili akan menikah dengan calon istrinya pada 26 Januari 2026.

Sementara, korban ZD diketahui merupakan teman dari calon istrinya tersangka.

Kombes Adam menyebut motif itu didapat dari hasil pemeriksaan lanjutan setelah polisi berhasil menangkap tersangka pada Rabu (24/12) malam, sedangkan pembunuhan terjadi pada hari yang sama saat dini hari.

"Hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan pembunuhan ini karena motif asmara cinta segitiga," kata Kombes Adam.

Dari hasil pemeriksaan, kronologis pembunuhan bermula pada 23 Desember 2025 sekitar pukul 20.00 Wita.

