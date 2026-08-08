Cinta Tak Direstui, Pria di Dumai Bacok Ayah Kekasih Pakai Celurit, Korban Kritis

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang pria berinisial MM alias Takim (20) ditangkap Unit Reskrim Polsek Sungai Sembilan, Polres Dumai, setelah membacok ayah kekasihnya akibat hubungan asmara yang tidak mendapat restu dari korban. Takim ditangkap di Gang Baruna, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kamis (6/8).

Kapolsek Sungai Sembilan Iptu Apriadi mengatakan bahwa setelah menerima laporan dugaan percobaan pembunuhan berencana atau penganiayaan berat, pihaknya langsung bergerak. Dia pun bersama Kanit Reskrim Polsek Sungai Sembila Ipda Carlos L memimpin langsung penangkapan terhadap tersangka.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, kami mengidentifikasi pelaku yang diketahui telah dikenal oleh keluarga korban. Kami langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Takim di rumahnya,” kata Apriadi, Jumat (7/8).

Setelah diperiksa polisi, Takim mengakui telah mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah celurit dan sebotol bensin.

Sebelum menyerang, pelaku disebut mematikan lampu rumah, merusak pintu kamar lalu membacok korban beberapa kali.

“Aksinya itu dilakukan di warung milik korban Pamuji, di Jalan Simpang Pulai, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai,” lanjutnya.

Saat ditemukan, korban dalam kondisi pingsan dengan luka bacok di bahu kiri, lengan kiri, lengan kanan, serta kaki kiri.

Korban kemudian dilarikan ke puskesmas sebelum dirujuk ke RSUD Kota Dumai untuk menjalani perawatan intensif.