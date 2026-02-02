menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » CIO Danantara Klaim Net Foreign Buy Masih Positif Meski IHSG Merah

CIO Danantara Klaim Net Foreign Buy Masih Positif Meski IHSG Merah

CIO Danantara Klaim Net Foreign Buy Masih Positif Meski IHSG Merah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir di kantor BEI, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir meminta agar pasar tidak hanya melihat tren perdagangan saham terkini semata.

Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terkoreksi dan trading menurun, Pandu menilai saham terbeli investor asing lebih besar daripada yang dijual.

"Dari sisi trading ini memang agak menurun, tetapi yang mungkin positif juga kita melihat net foreign buy first half," kata Pandu di kantor BEI, Jakarta Selatan, Senin (2/2).

Baca Juga:

Pandu menyatakan hanya saham hanya uninvestability atau tidak layak investasi yang terkoreksi.

Umumnya, karena fundamental perusahaan buruk, bermasalah, atau harga sudah tidak masuk akal, terlalu mahal dibanding kinerja aslinya.

Namun, total pembelian saham fundamental justru lebih besar daripada total penjualan di suatu periode.

Baca Juga:

"Kalau dilihat saham-saham yang fundamental itu mengalami malah net buy dan positif," tuturnya.

"Jadi, ini menarik juga kalau lihat top 10, top 15 buy, top 10, top 15 sell," imbuh Pandu. 

Pandu Sjahrir menyebut Net Foreign Buy masih Positif meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI