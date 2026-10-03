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CIO Danantara Temui Menkeu Suahasil, Ini yang Bahas

CIO Danantara Temui Menkeu Suahasil, Ini yang Bahas
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Menkeu Suahasil Nazara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir beserta jajaran.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para tenaga ahli yang akan mendampingi Danantara untuk membantu merumuskan berbagai strategi pengelolaan investasi.

"Danantara Indonesia yang datang bersama para tenaga ahli yang akan membantu Danantara dalam merumuskan berbagai strategi pengelolaan investasi," begitu keterangan tertulis yang dikutip melalui media sosial Menkeu RI, pada Sabtu (3/10).

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Agenda pertemuan itu disebut dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pandangan mengenai pengelolaan serta pengembangan institusi.

Seluruh upaya pengembangan tersebut ditujukan untuk mendukung perekonomian Indonesia secara optimal.

Saat ini, Danantara Indonesia diidentifikasi sebagai salah satu institusi dengan peran strategis, mencakup pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta percepatan peningkatan kesejahteraan.

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Selain itu, institusi ini turut memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Pemerintah mengharapkan agar kolaborasi dan sinergi antarlembaga dapat terus diperkuat ke depannya.

Menteri Keuangan (Menkeu) menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir beserta jajaran.

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