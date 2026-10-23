Cipta Kridatama Seimbangkan Bisnis & ESG dengan Bagikan Sembako dan CKG untuk Warga

jpnn.com, JAKARTA - Akses layanan kesehatan tidak selalu mudah didapatkan bagi masyarakat yang tinggal di beberapa wilayah.

Biaya pemeriksaan, jarak, dan keterbatasan fasilitas membuat sebagian warga jarang memeriksakan kesehatannya.

Untuk membantu masyarakat mendapatkan layananan tersebut, PT Cipta Kridatama (CK) menyelenggarakan layanan pemeriksaan gratis dan pembagian 200 paket sembako bagi warga dari 17 desa di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Bagi CK, langkah itu adalah bagian dari program lingkungan, sosial, dan tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) berkelanjutan, yang menempatkan pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Kegiatan yang berlangsung di Koramil 1022-06/Sungai Loban itu melibatkan Muspika Kecamatan Sungai Loban, tenaga kesehatan Puskesmas Sebamban I, serta dokter dari perusahaan. Pelayanan kesehatan menyasar kelompok lanjut usia dan warga dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan dan uji laboratorium gula darah, kolesterol, serta asam urat, didukung peralatan medis dari perusahaan. Warga dengan indikasi gangguan kesehatan diarahkan ke Puskesmas Sebamban I untuk penanganan lanjutan.

Direktur Utama PT Cipta Kridatama Roni Setyawan menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan program sosial dan lingkungan. Kegiatan bakti kesehatan serupa telah dilaksanakan sebelumnya dan akan menjadi agenda rutin perusahaan.

“Bisnis yang sehat harus membawa dampak positif ke masyarakat salah satunya dengan memberikan layanan kesehatan di sekitar wilayah operasi. Pemeriksaan kesehatan gratis seperti ini adalah cara kami memastikan dampaknya benar-benar sampai kepada masyarakat,” jelas Roni.