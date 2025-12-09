menu
Ciptakan Birokrasi Bersih, Gubernur Ahmad Luthfi Raih 2 Penghargaan dari KPK*

Ciptakan Birokrasi Bersih, Gubernur Ahmad Luthfi Raih 2 Penghargaan dari KPK*

Ciptakan Birokrasi Bersih, Gubernur Ahmad Luthfi Raih 2 Penghargaan dari KPK*
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun dua penghargaan tersebut, yakni Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.

Penghargaan itu diterima kepada Gubernur Luthfi saat acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, Selasa (9/12). 

Gubernur Luthfi mengatakan penghargaan ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance. "Ini sebagai representasi melayani masyarakat,” ucap Gubernur Luthfi seusai acara.

Pencapaian ini mempertegas tekad Jateng mempertahankan bahkan meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih.

Pemprov Jateng juga menegaskan isu integritas ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan. 

