Ciptakan Ketertiban dan Keamanan, Kapolres Banyuasin - Dandim Gelar Patroli

jpnn.com, BANYU ASIN - Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo bersama Dandim 0430/Banyuasin Letkol Inf. Roni Sugiarto melaksanakan patroli skala besar di wilayah hukum Banyuasin, Minggu (31/8) malam.

Patroli itu sendiri digelar untuk menciptakan situasi tertib, aman dan nyaman di masyarakat.

Rute kegiatan Patroli Skala Besar ini, yakni perkantoran (Pos Pol PP), Kantor Bupati, Kantor DPRD Banyuasin, Kantor pengadilan Agama, Kantor Pengadilan Negeri Banyuasin, Kantor kejaksaan Banyuasin, Kantor Kemenag, Samsat Banyuasin.

Kemudian, Kediaman Bupati Banyuasin, Taman Kota Pangkalan Balai, Simpang Kuliner, Simpang koramil Pangkalan Balai, Kantor Bawaslu, Simpang PDAM Banyuasin, Simpang Cangkring, Simpang Kedondong Raye, KPUD Banyuasin.

Selanjutnya, monumen pancasila, Simpang Munai, lapangan Bola Munai, Simpang Polsek Pangkalan Balai, Pos KM 42, Jalan Pemkab Banyuasin, dan finish Polres Banyuasin.

"Kami juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Banyuasin," ungkap Ruri, Senin (1/9/2025).

Giat Patroli Skala Besar di Wilayah hukum Polres Banyuasin berakhir pada pukul 21.30 WIB.

"Alhamdulillah situasi aman dan kondusif," kata Ruri singkat. (mcr35/jpnn)