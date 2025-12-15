Ciptakan SDM Unggul, Kemenpora Gelar Pelatihan Manajemen Destinasi Wisata Olahraga

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Deputi Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora RI Raden Isnanta mengatakan bahwa wisata olahraga merupakan sektor strategis yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan citra pariwisata nasional.

Raden Isnanta menyampaikan itu saat membuka secara resmi Pelatihan Manajemen Destinasi Wisata Olahraga bertema “Menciptakan SDM Unggul Penyelenggaraan Wisata Olahraga” yang digelar Kemenpora melalui Asisten Deputi Wisata Olahraga di Hotel New Nuris, Bandar Lampung, Jumat (17/10).

“Melalui pelatihan ini, kami berharap muncul SDM unggul yang mampu mengelola destinasi wisata olahraga secara profesional, inovatif, dan berdaya saing global,” ujar Raden Isnanta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenpora RI untuk mendorong peningkatan kapasitas insan pariwisata olahraga di seluruh Indonesia, guna mendukung program nasional pengembangan industri olahraga dan wisata berkelanjutan

Asisten Deputi Wisata Olahraga Kemenpora RI Ibnu Hasan dalam laporannya di awal kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata olahraga (sport tourism) secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan.

Menurut Ibnu Hasan, pelatihan ini diikuti 60 peserta yang merupakan anak-anak muda terbaik dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yang telah terpilih melalui proses seleksi ketat.

Mereka terdiri dari pelaku wisata, pengelola destinasi, komunitas olahraga, serta perwakilan pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi wisata olahraga di wilayahnya masing-masing.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto turut mengapresiasi langkah Kemenpora dalam menyelenggarakan kegiatan ini.