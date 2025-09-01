Ciptakan Situasi Damai, Keluarga Besar Dislitbang TNI AL Gelar Doa Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menciptakan situasi damai di tengah-tengah masyarakat, Keluarga Besar Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Dislitbangal) beserta UPT Dislitbangal melaksanakan doa bersama sebagai bentuk menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa.

Dislitbangal melaksanakan doa bersama bertempat di Masjid Al Hijrah Dislitbangal, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025) dan pada waktu yang sama personel Labinsen melaksanakan doa bersama di Masjid Nur Taufiq Labinsen, Bangkalan, Madura.

Kegiatan yang diawali dengan Salat Zuhur berjemaah di Masjid Al Hijrah Dislitbangal ini, dipimpin oleh Ustaz Nur Syamsi dan doa bersama dipimpin oleh Peltu Jono di Masjid Al Hijrah.

Kadislitbangal Laksma TNI Mulyatna dalam kesempatan tersebut berharap pelaksanaan doa bersama bertujuan aga Indonesia bangkit.

Jangan mudah terprovokasi serta jangan mudah terpecah belah, marilah bersatu bangsaku,” ujar Laksma TNI Mulyatna.

Dia menegaskan pentingnya bergotong royong berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai agama masing-masing.

“Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ada di saripati Pancasila. Oleh karena itu, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita tidak mudah di pecah belah. Selain itu, kita juga bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang dipercayakan kepada kita, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk kemakmuran rakyat yang kita cintai bersama,” ujar Laksma Mulyatna.

Sebelumnya, saat memimpin upacara bendera, Kadislitbangal menyampaikan pengarahan di antaranya dalam menyikapi situasi tanah air yang bergejolak, kepada para prajurit dan PNS Dislitbangal agar selalu menjaga keselamatan diri dan keluarga, mulai dari berangkat ke tempat kerja, selama di perjalanan begitu juga sebaliknya.