Ciri-Ciri Anak Terpapar Ekstremisme Versi Densus 88

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana berbicara dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

jpnn.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri mengungkap ciri-ciri anak yang terpapar paham ekstremisme di dalam true crime community (TCC).

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana menyebut ciri pertama adalah ditemukan simbol maupun nama pelaku kekerasan pada barang pribadi milik anak.

"Ini bisa jadi menjadi tokoh idola atau sosok yang ingin diikuti perilakunya," kata Kombes Mayndra, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ciri berikutnya, anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri untuk berlama-lama mengakses komunitas tersebut.

Kemudian, anak suka menirukan tokoh atau idola di dalam komunitas true crime.

"Ini sudah terbukti. Pernah terjadi insiden di SMAN 72 dan ABH (anak berhadapan hukum) yang melakukan tindakan tersebut, dari replika senjatanya, dari unggahannya, dari gaya berpakaiannya, bahkan aksi-aksinya, ini adalah cosplay pelaku-pelaku sebelumnya dari negara asalnya," tuturnya.

Berikutnya, anak menyukai konten kekerasan dan sadistis yang dinilai tidak normal.

"Jadi, kalau orang normal melihat itu pasti tidak tega melihat kejadian-kejadian kekerasan yang sering diunggah di komunitas tersebut," ucapnya.

Inilah ciri-ciri anak terpapar ekstemisme menurut Densus 88 Antiteror Polri. Orang tua sebaiknya mengetahuinya untuik antisipasi.

