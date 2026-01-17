Ciri-Ciri Mayat Mengambang di Kali Ciliwung, Ada Luka Lebam di Wajah

menu
Penemuan mayat pria tanpa identitas di aliran Kali Ciliwung, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2026). ANTARA/HO-Polsek Jagakarsa.

jpnn.com, JAKARTA - Geger mayat mengambang di Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan Jumat pagi pukul 08.45 WIB oleh petugas Unit Pengelola Badan Air saat patroli rutin.

Korban ditemukan dalam posisi telentang dan tidak bergerak di aliran Kali Ciliwung.

"Masih dalam penyelidikan. Kami mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan," kata Kompol Nurma, Jumat.

Dia mengatakan berdasarkan hasil identifikasi sementara, ditemukan adanya luka lebam pada bagian wajah korban.

Hingga kini, penyebab kematian korban belum dapat dipastikan.

Ia menyebut penyelidikan masih berlangsung dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

“Hingga saat ini korban masih tercatat sebagai Mr X. Ditemukan luka lebam di bagian wajah, namun penyebabnya masih menunggu hasil autopsi,” ucapnya.

