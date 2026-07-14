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Ciri-Ciri Mayat Pria di Tengah Sawah Karawang, Ada yang Kenal?

Ciri-Ciri Mayat Pria di Tengah Sawah Karawang, Ada yang Kenal?
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Ilustrasi mayat di kamar jenazah. Ilustrator: JPNN.com

jpnn.com, KARAWANG - Mayat pria ditemukan di areal sawah di sekitar Kampung Cibeker, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Polres Karawang berupaya mengungkap identitas korban.

Penemuan mayat tersebut pertama kali dilaporkan warga di sekitar Kampung Cibeker, Desa Dawuan Timur, Cikampek, Minggu sore (12/7).

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Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan setelah menerima informasi, personel piket Polsek Cikampek bersama Tim Inafis Satreskrim segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

“Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, benar ditemukan seorang laki-laki tanpa identitas dalam kondisi telah meninggal dunia di area persawahan," katanya, Selasa. 

Selanjutnya, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, korban diperkirakan berusia sekitar 60 tahun, memiliki tinggi badan sekitar 160 sentimeter dengan berat badan kurang lebih 55 kilogram. 

"Saat ditemukan korban mengenakan baju lengan panjang berwarna biru dan celana panjang hitam," katanya.

Polres Karawang berupaya mengungkap identitas mayat pria yang ditemukan di areal sawah.

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