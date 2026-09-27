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Ciri-Ciri Mayat Pria Tanpa Identitas di Kebun Samping KUA Tunjung Teja Serang

Ciri-Ciri Mayat Pria Tanpa Identitas di Kebun Samping KUA Tunjung Teja Serang
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Warga Tunjung Teja, Kabupaten Serang digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas di kebun pisang samping Kantor Urusan Agama (KUA) Tunjung Teja. Foto: Humas Polres Serang

jpnn.com - Warga Tunjung Teja, Kabupaten Serang digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas pada Sabtu (26/9).

Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan di perkebunan pohon pisang samping Kantor Urusan Agama (KUA) Tunjung Teja.

Kapolsek Petir AKP Priyanto mengatakan mayat tanpa identitas tersebut ditemukan warga saat sedang mencari jantung pisang di sekitar kebun.

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"Warga yang menemukan sosok mayat tersebut bernama Juned (52), kemudian langsung melaporkan kepada ketua RT setempat ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak kepolisian," ucap AKP Priyanto. 

Mendapat laporan penemuan mayat, pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk dilakukan pengecekan.

"Kami langsung memasang garis polisi, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan berkoordinasi dengan unit identifikasi Polres Serang," ujarnya.

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Dia mengungkapkan ciri-ciri mayat pria tanpa identitas tersebut mengenakan kaus hitam, celana pendek cokelat, dan diperkirakan berusia 50 tahun.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal medis menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar tubuh korban.

Polisi mendalami penemuan mayat pria tanpa identitas di kebun pisang samping Kantor Urusan Agama (KUA) Tunjung Teja. Begini ciri-ciri korban.

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