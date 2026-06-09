Cita Citata Gugat Cerai Suami? Sahabat Ungkap Faktanya

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pedangdut Cita Citata dengan Didi Mahardika diterpa isu tak sedap. Pasalnya, Cita Citata dikabarkan menggugat cerai Didi Mahardika.

Sahabat pasangan tersebut, Nanda Persada lantas membantah rumor tersebut.

Dia menegaskan bahwa isu soal Cita Citata menggugat cerai tidak lah benar.

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"Enggak benar," ujar Nanda Persada saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/6).

Dia menyebut bahwa hubungan pasangan suami istri itu adem ayem saja. Nanda mengatakan bahwa kedua sahabatnya tersebut saat ini bahkan tengah disibukkan dengan proyeknya di bidang musik.

"Iya (Cita Citata dan Didi Mahardika) baik-baik saja. Malah mereka lagi produktif bareng di musik. Lagi produserin penyanyi," tuturnya.

Menurutnya, Cita Citata dan Didi Mahardika semula biasa saja menanggapi isu tersebut.

Akan tetapi, kabar tersebut justru semakin ramai, bahkan berembus sampai ke pihak keluarga dan teman-teman mereka.