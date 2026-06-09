menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Cita Citata Gugat Cerai Suami? Sahabat Ungkap Faktanya

Cita Citata Gugat Cerai Suami? Sahabat Ungkap Faktanya

Cita Citata Gugat Cerai Suami? Sahabat Ungkap Faktanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Cita Citata. Foto Instagram cita_citata

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pedangdut Cita Citata dengan Didi Mahardika diterpa isu tak sedap. Pasalnya, Cita Citata dikabarkan menggugat cerai Didi Mahardika.

Sahabat pasangan tersebut, Nanda Persada lantas membantah rumor tersebut.

Dia menegaskan bahwa isu soal Cita Citata menggugat cerai tidak lah benar.

Baca Juga:

"Enggak benar," ujar Nanda Persada saat dikonfirmasi awak media, Selasa (9/6).

Dia menyebut bahwa hubungan pasangan suami istri itu adem ayem saja. Nanda mengatakan bahwa kedua sahabatnya tersebut saat ini bahkan tengah disibukkan dengan proyeknya di bidang musik.

"Iya (Cita Citata dan Didi Mahardika) baik-baik saja. Malah mereka lagi produktif bareng di musik. Lagi produserin penyanyi," tuturnya.

Baca Juga:

Menurutnya, Cita Citata dan Didi Mahardika semula biasa saja menanggapi isu tersebut.

Akan tetapi, kabar tersebut justru semakin ramai, bahkan berembus sampai ke pihak keluarga dan teman-teman mereka.

Rumah tangga pedangdut Cita Citata dengan Didi Mahardika diterpa isu tak sedap. Simak selengkapnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co