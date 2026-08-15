Cita Rasa Khas Palembang Jangkau Nusantara & Luar Negeri Lewat Shopee, Dongkrak Omzet dengan Live

jpnn.com, PALEMBANG - Pempek sudah menjadi cita rasa autentik Kota Palembang, Sumatera Selatan. Siapa pun bisa menikmati kuliner dari adonan yang berasa gurih ikan dan berkuah cuko itu.

Namun, kini tidak harus ke Palembang untuk menikmati pempek. Masyarakat di seluruh penjuru Nusantara, bahkan mancanegara, bisa dengan mudah memperoleh makanan khas Palembang itu.

Pempek bisa dengan mudah dibeli melalui lokapasar atau marketplace. Salah satu produsen pempek yang memanfaatkan lokapasar itu ialah Pempek AbinAnisa.

Melalui akun oleholehpalembangaa di Shopee, Pempek AbinAnisa menjajakan produknya secara daring. Pemilik Pempek AbinAnisa, M. Arbain, menuturkan bisnis kulinernya berawal dari usaha kecil-kecilan.

Ide itu berawal dari momen sederhana saat Arbain menemani perempuan yang kemudian menjadi istrinya menikmati pempek di Kota Palembang. Dari sebuah obrolan ringan Arbain dengan istrinya, lahirlah tekad untuk belajar membuat pempek sendiri.

“Itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya AbinAnisa pada September 2021,” ujar Arbain kepada jpnn.com.

Walakin, langkah Arbain tidak langsung menapak di jalan mudah. Pasutri itu harus belajar meracik adonan bahan pempek dan cuko secara autodidak, mengumpulkan peralatan produksi secara bertahap, lalu secara telaten menawarkan pempek buatannya kepada orang-orang terdekat.