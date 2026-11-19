jpnn.com, JAKARTA - Citi Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp1,53 triliun sepanjang sembilan bulan pertama 2026 atau hingga kuartal III-2026.

Capaian laba tersebut ditopang oleh perolehan pendapatan bunga bersih sebesar Rp3,14 triliun serta pertumbuhan dua digit pada penyaluran kredit dan dana pihak ketiga.

Pada periode yang sama, bank mempertahankan Rasio Biaya terhadap Pendapatan (CIR) di level 51,35 persen, Return on Equity 10,79 persen, dan Return on Assets 2,40 persen.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit tercatat naik Rp3,6 triliun atau tumbuh 13,2 persen dibandingkan posisi akhir 2025 menjadi Rp30,5 triliun berkat permintaan pembiayaan perdagangan serta korporasi.

Dana Pihak Ketiga (DPK) turut meningkat 10 persen secara year-to-date menjadi Rp66,2 triliun yang didominasi pertumbuhan giro sebesar 10 persen menjadi Rp52,6 triliun.

Kenaikan dana murah tersebut menjaga rasio CASA tetap kuat di level 79,57 persen, meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu sebesar 79,39 persen.

Ekspansi intermediasi ini berjalan beriringan dengan kualitas aset yang terjaga ketat, tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di angka 0,01 persen.

Sementara itu, ketahanan permodalan dan likuiditas bank berada pada level solid dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 33,60 persen serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) 246 persen.