Citilink & AQUA Luncurkan Desain Livery Khusus untuk Pengalaman Terbang Nyaman

keempat dari kiri - kanan Vera Galuh Sugijanto, VP General Secretary Danone Indonesia; Laurent Boissier, CEO Danone Indonesia; Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif; Teguh Septian Arifianto (GULA), Ilustrator; Darsito Hendroseputro, Direktur Utama Citilink; Adisti Nirmala, Marketing Director AQUA; Alexandre Carneiro, VP Sales Strategy and Planning AQUA berfoto bersama Dewan Direksi dan Komisaris Citilink Indonesia dalam acara peluncuran Livery Citilink x AQUA. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Citilink Indonesia dan AQUA menghadirkan pesawat Citilink Airbus A320 dengan livery khusus bertajuk Semangat Gerak!, sebagai wujud kolaborasi strategis yang menghadirkan pengalaman terbang yang nyaman, relevan, dan penuh makna.

Livery ini menjadi simbol bagaimana nilai dan semangat kedua brand ikut terbang dan hadir menemani setiap perjalanan.

Kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran Livery Citilink x AQUA yang dilakukan di Hanggar GMF, Soekarno-Hatta, Indonesia pada Jumat (13/02). Peluncuran ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro, CEO Danone Indonesia Laurent Boissier dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Irene Umar.

Kolaborasi kedua brand ini berangkat dari kesamaan visi dalam menemani generasi muda yang aktif dan mindful menjalani keseharian, sekaligus mendorong perjalanan yang lebih relevan, sehat, menyegarkan, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan Shared IP in Motion, kolaborasi ini tidak hanya tampil secara visual, tetapi juga membawa cerita tentang pergerakan, kesegaran, dan kepedulian yang relevan dengan kondisi saat ini.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap perjalanan yang lebih berkelanjutan, kerja sama ini juga selanjutnya akan mencakup pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan dari penerbangan. Sampah plastik yang dihasilkan dari penerbangan akan dikelola dalam ekosistem daur ulang AQUA untuk menjadi bahan baku kemasan botol baru atau barang lain yang bernilai ekonomi.

Inisiatif ini menjadi wujud nyata komitmen kedua pihak dalam menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendorong praktik ekonomi sirkular dalam industri transportasi dan gaya hidup sehari-hari.

Melalui langkah konkret ini, Semangat Gerak! tidak hanya dimaknai sebagai pergerakan fisik, tetapi juga sebagai gerakan bersama menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Citilink dan AQUA meluncurkan desain livery khusus untuk pengalaman terbang yang sehat, nyaman, dan bermakna.

