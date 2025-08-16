Cititrans Buka Rute Baru, Kini Wisatawan Bandung Bisa Langsung ke PIK

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata modern dengan menghadirkan akses transportasi yang lebih terhubung.

Mulai 14 Agustus 2025, layanan shuttle eksekutif Cititrans resmi beroperasi di tiga titik strategis PIK, yaitu Marketing Gallery Land’s End PIK 2, Tokyo Riverside Apartment PIK 2, dan Fresh Market PIK 1, selain titik keberangkatan di Bandung.

Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Tokyo Riverside Apartment terintegrasi dengan Tokyo Hub yang ramai dengan kuliner dan pusat belanja, Fresh Market PIK 1 menyasar kebutuhan kuliner harian, sementara Land’s End PIK 2 menghadirkan pusat hiburan modern dengan tenant ritel terpilih serta ruang publik di tepi laut yang ikonik.

Kolaborasi antara PIK Tourism Board dan Cititrans ini memberi kemudahan baru bagi wisatawan. Kini, mereka tidak perlu lagi keluar kawasan untuk mencari titik keberangkatan ke Bandung atau sebaliknya.

Layanan ini mendukung wisatawan yang ingin liburan singkat, menghadiri acara bisnis, maupun perjalanan keluarga.

“Kami berharap kehadiran layanan Cititrans dengan titik keberangkatan langsung di Bandung dan PIK dapat menjadi jembatan yang memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata di kawasan PIK,” ujar Head of Tourism Development Center Agung Sedayu Group Fenny Maria.

Sementara itu, VP Commercial PT Blue Bird Tbk Justinus Kezia menambahkan dengan armada shuttle eksekutif berfasilitas modern, Cititrans menghadirkan perjalanan Bandung–PIK yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

“Penambahan titik keberangkatan di PIK ini sekaligus memperluas jaringan kami menjadi 24 titik rute Jakarta–Bandung, sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan lokasi keberangkatan sesuai kebutuhan,” papar Justinus.