Cititrans Hadirkan Layanan Airport Shuttle Dari Balikpapan ke IKN

jpnn.com, JAKARTA - Cititrans, penyedia layanan shuttle services bagian dari Bluebird Group, resmi membuka shelter Airport Shuttle di area kedatangan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.

Peluncuran itu merupakan langkah strategis dalam memperluas jaringan layanan serta mendukung mobilitas masyarakat menuju dua destinasi utama di Kalimantan Timur, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Bandara Sepinggan merupakan salah satu bandara tersibuk di Kalimantan Timur, yang melayani lebih dari 20 ribu penumpang setiap hari, menjadi penghubung utama aktivitas bisnis, pemerintahan, dan pariwisata di Kalimantan Timur.

"Kehadiran Cititrans di bandara ini bisa menjadi solusi mobilitas yang lebih terjadwal dan mudah diakses, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di wilayah Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Nusantara," kata Direktur Utama Cititrans, Andrew Arristianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/10).

Dia menambahkan, layanan ini hadir untuk melengkapi pilihan mobilitas di Balikpapan, khususnya bagi mereka yang ingin langsung melanjutkan perjalanan dari bandara menuju IKN dan Samarinda.

Inisiatif itu juga menjadi langkah Cititrans dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta menghadirkan pengalaman mobilitas yang nyaman dengan armada terstandarisasi dan pengemudi profesional.

Layanan Cititrans Bandara Sepinggan telah beroperasi sejak 1 Oktober 2025, menyediakan perjalanan pulang-pergi setiap 30 menit menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bandara APT Pranoto, Samarinda.

Shelter Cititrans di Bandara Sepinggan beroperasi setiap hari pukul 07.20 hingga 22.20 WITA.