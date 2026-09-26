Citra Maja City Hadirkan Cluster Canggu, Hunian Murah dengan Kawasan Berkembang

jpnn.com, JAKARTA - Dept. Head Marketing Communication Citra Maja City Raymond Christantyo mengatakan Citra Maja City kini menghadirkan Cluster Canggu menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang sedang mencari rumah pertama maupun keluarga muda.

Dengan harga mulai Rp 241 jutaan, Cluster Canggu adalah hunian dengan ruang yang fungsional di kawasan yang terus berkembang.

“Kombinasi antara rumah satu lantai, akses terhadap fasilitas pendidikan, berbagai fasilitas kawasan, serta konektivitas transportasi menjadi nilai yang ditawarkan,” Raymond di Jakarta, Sabtu (26/9).

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Menurut dia, bukan hanya mengenai rumah sebagai bangunan, tetapi juga lingkungan yang mendukung aktivitas penghuni dalam menjalani keseharian.

“Kami melihat keluarga saat ini semakin mempertimbangkan lingkungan secara menyeluruh ketika memilih rumah. Bukan hanya mengenai bangunan, tetapi juga bagaimana kawasan di sekitarnya,” ujar Raymond.

Melalui semangat “Mencipta Kota, Merajut Kehidupan”, Citra Maja City terus mengembangkan kawasan yang tidak hanya menghadirkan rumah.

Namun, juga membangun ekosistem kehidupan yang dapat mendukung masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Cluster Canggu menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut, dengan menawarkan perpaduan antara hunian fungsional, akses pendidikan, fasilitas kawasan, konektivitas transportasi, dan harga yang lebih terjangkau,” pungkas Raymond.