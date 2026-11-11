Citra Maja City Hadirkan CUAN, Hunian dengan Cicilan Mulai dari Rp1,2 Juta Per Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Citra Maja City, kawasan kota mandiri yang dikembangkan Ciputra Group di Maja, Kabupaten Lebak, Banten, terus menghadirkan lingkungan hunian yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan.

Dept. Head Marketing Communication Citra Maja City Raymond Christantyo mengatakan Mengawali momentum akhir tahun, Citra Maja City menghadirkan program spesial CUAN (Cuma Untung di Akhir Tahun) sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mulai mewujudkan rencana memiliki rumah.

Program ini menawarkan cicilan mulai Rp1,2 jutaan, skema bunga tetap selama 20 tahun, serta hadiah langsung berupa sepeda motor.

"Tidak hanya menghadirkan penawaran dari sisi pembiayaan, Citra Maja City juga memberikan kemudahan dalam proses kepemilikan hunian," ujar Raymond.

Dia menjelaskan unit yang termasuk dalam program ini telah siap untuk proses Akta Jual Beli (AJB), dilengkapi dengan pembebasan biaya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kesiapan proses AJB serta pembebasan biaya SHM dan BPHTB menjadi nilai tambah bagi masyarakat dalam merencanakan kepemilikan rumah.

"Jadi, calon pembeli tidak hanya mendapatkan alternatif skema pembayaran yang menarik, tetapi juga kemudahan dari sisi administrasi dan legalitas hunian," ujar Raymond.

Mengusung semangat “Mencipta Kota, Merajut Kehidupan”, Citra Maja City dikembangkan dengan pendekatan kota mandiri yang mengintegrasikan kebutuhan tempat tinggal dengan berbagai aktivitas masyarakat.