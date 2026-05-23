Citra Maja City Hadirkan Hunian Modern yang Bersinergi dengan Tradisi

jpnn.com, JAKARTA - GM Legal-Land-Permit Citra Maja City Hardian Achiardi mengatakan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Ciputra Group menunjukkan komitmen terhadap sosial dan budaya.

Hal ini diwujudkan melalui partisipasi dalam rangkaian kegiatan Seba Baduy yang berlangsung pada 23–26 April 2026.

Tradisi tahunan masyarakat Baduy tersebut menjadi momentum dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat adat dan pemerintah, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang terus dijaga.

“Dukungan pada kegiatan Seba Baduy sejalan dengan visi dan misi Citra Maja City dalam upayanya menyiapkan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Lebak dan sekitarnya,” ujar Hardian dalam keterangannya, Sabtu (23/5).

Hardian menjelaskan pada penyelenggaraan tahun ini, kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk perwakilan negara sahabat, yang menunjukkan tradisi lokal memiliki daya tarik dan makna yang semakin luas di tingkat internasional.

Dukungan terhadap kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pelestarian budaya, kepedulian sosial, serta keberlanjutan.

“Kegiatan tersebut dapat mengangkat pariwisata Banten pada skala yang lebih luas karena dihadiri juga oleh Dubes negara sahabat antara lain dari Iran, Palestina, Rusia dan Bosnia” kata Hardian.

Hardian menyebut dengan kombinasi antara pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial budaya, Citra Maja City terus memperkuat posisinya sebagai kawasan hunian masa depan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga bernilai tinggi.