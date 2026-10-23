Citrapata Quilt Exhibition 2026 Satukan Komunitas Quilt Singapura, Malaysia, dan Qatar di Balai Sarbini

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas seni tekstil Indonesia menggebrak dunia craft dengan menggelar Citrapata Quilt Exhibition 2026.

Panitia menggelar pameran quilt berskala internasional perdana ini di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, pada 20-22 Oktober 2026.

Safrudiningsih dan karyanya. Foto: Dokumentasi pribadi

Panitia mengusung tema "Symphony of Threads & Fabrics".

Mereka menghadirkan lebih dari 200 karya seni tekstil dan quilt.

Peserta dan panitia, Ibu Jeanty dengan karya quild bergambar Bunda Maria. Foto: Source for JPNN