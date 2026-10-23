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Citrapata Quilt Exhibition 2026 Satukan Komunitas Quilt Singapura, Malaysia, dan Qatar di Balai Sarbini

Citrapata Quilt Exhibition 2026 Satukan Komunitas Quilt Singapura, Malaysia, dan Qatar di Balai Sarbini
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Ketua Panitia Laksmintarti (tengah) bersama Reiza Amelia (kiri) dan Safrudiningsih (kanan) menggunting pita dan meresmikan pameran quilt pertama dan terbesar di Indonesia, Citrapata Quilt Exhibition 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas seni tekstil Indonesia menggebrak dunia craft dengan menggelar Citrapata Quilt Exhibition 2026.

Panitia menggelar pameran quilt berskala internasional perdana ini di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, pada 20-22 Oktober 2026.

Citrapata Quilt Exhibition 2026 Satukan Komunitas Quilt Singapura, Malaysia, dan Qatar di Balai Sarbini

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Safrudiningsih dan karyanya. Foto: Dokumentasi pribadi

Panitia mengusung tema "Symphony of Threads & Fabrics".

Mereka menghadirkan lebih dari 200 karya seni tekstil dan quilt.

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Citrapata Quilt Exhibition 2026 Satukan Komunitas Quilt Singapura, Malaysia, dan Qatar di Balai Sarbini

Peserta dan panitia, Ibu Jeanty dengan karya quild bergambar Bunda Maria. Foto: Source for JPNN

Komunitas seni tekstil Indonesia menggebrak dunia craft dengan menggelar Citrapata Quilt Exhibition 2026 di Balai Sarbini.

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