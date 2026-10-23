Citrapata Quilt Exhibition 2026 Satukan Komunitas Quilt Singapura, Malaysia, dan Qatar di Balai Sarbini
Jumat, 23 Oktober 2026 – 08:32 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Komunitas seni tekstil Indonesia menggebrak dunia craft dengan menggelar Citrapata Quilt Exhibition 2026.
Panitia menggelar pameran quilt berskala internasional perdana ini di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, pada 20-22 Oktober 2026.
Safrudiningsih dan karyanya. Foto: Dokumentasi pribadi
Panitia mengusung tema "Symphony of Threads & Fabrics".
Mereka menghadirkan lebih dari 200 karya seni tekstil dan quilt.
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Peserta dan panitia, Ibu Jeanty dengan karya quild bergambar Bunda Maria. Foto: Source for JPNN
Komunitas seni tekstil Indonesia menggebrak dunia craft dengan menggelar Citrapata Quilt Exhibition 2026 di Balai Sarbini.
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