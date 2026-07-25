CitraRaya Tangerang Hadirkan Concorde, Hunian Premium Dua Lantai

jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang menghadirkan Concorde, klaster hunian premium terbaru yang berada di kawasan Ecopolis, sebuah kawasan mixed-use development seluas 100 hektare yang dikembangkan melalui kolaborasi strategis antara Grup Ciputra dan Mitsui Fudosan, salah satu perusahaan terkemuka asal Jepang.

Senior Marketing CitraRaya Tangerang, Joni Jingga mengatakan peluncuran Concorde menjadi bagian dari komitmen CitraRaya dalam menghadirkan hunian yang rumah modern dengan desain berkelas.

"Teknologi terkini, serta berada di kawasan yang telah berkembang dan memiliki fasilitas lengkap," ujar Joni, Sabtu (25/7).

Joni menjelaskan Concorde dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern yang menginginkan hunian dengan kualitas lebih tinggi, baik dari sisi desain maupun kenyamanan.

"Lokasinya yang berada di Ecopolis, kawasan premium hasil kolaborasi Grup Ciputra dan Mitsui Fudosan, memberikan nilai tambah karena didukung fasilitas lengkap dan lingkungan yang telah berkembang," ujar Joni.

Concorde mengusung konsep Elegant French Tropical Resort yang memadukan karakter arsitektur klasik Prancis dengan sentuhan tropis yang sesuai dengan iklim Indonesia.

Menurut dia, setiap unit merupakan rumah dua lantai yang dirancang dengan fasad elegan serta tata ruang yang fungsional untuk mendukung kebutuhan keluarga modern.

Hunian ini dilengkapi dengan empat kamar tidur, tiga kamar mandi, carport untuk dua kendaraan yang telah dilengkapi kanopi, serta teknologi Smart Home System dan Smart Door Lock pada pintu utama untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni.