CitraRaya Tangerang Hadirkan ProMax, Promo Menarik untuk Beli Rumah
jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang menyambut akhir 2026 dengan menghadirkan ProMax! (Promo Murah Akhir Tahun Xtra).
Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang Joni Jingga mengatakan ProMax adalah program spesial yang memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.
“Melalui program ini, konsumen bisa menikmati potongan harga sekaligus subsidi biaya pembelian rumah dan KPR,” ujar Joni, Selasa (17/11).
Joni menjelaskan program ProMax! tersedia untuk pilihan hunian di Certara Park, yaitu tipe Fresia dengan ukuran tanah 6 x 12 meter dan tipe Lavanda dengan ukuran tanah 7 x 12 meter.
“Konsumen berkesempatan mendapatkan direct discount serta subsidi biaya surat-surat benefit hingga ratusan juta rupiah.” ujar
Tidak hanya menawarkan promo menarik, tinggal di CitraRaya Tangerang juga memberikan keuntungan dari sisi fasilitas kawasan.
Berbagai fasilitas telah tersedia untuk mendukung kebutuhan penghuni, seperti Ciputra Hospital untuk layanan kesehatan, Mal Ciputra Tangerang dan EcoPlaza sebagai pusat aktivitas belanja dan kuliner, World of Wonders dan Water World sebagai destinasi rekreasi keluarga, Sekolah Inspirasi Schools, Universitas Esa Unggul, serta beragam fasilitas Pendidikan lainnya dan fasilitas olahraga dan Citra Connect.
“Kelengkapan fasilitas tersebut membuat penghuni dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dalam satu kawasan,” jelas Joni.
CitraRaya Tangerang menyambut akhir 2026 dengan menghadirkan ProMax! (Promo Murah Akhir Tahun Xtra).
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