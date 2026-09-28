CitraRaya Tangerang Hadirkan Tipe Ayaka, Hunian Premium dengan Insentif PPN DTP

jpnn.com - CitraRaya Tangerang menghadirkan Tipe Ayaka di Ecopolis di tengah pengembangan kawasan.

Melalui PT Ciputra Residence, Ciputra Group menawarkan konsep hunian premium dengan desain arsitektur elegan, spesifikasi bangunan yang diperhatikan hingga detail material, serta lokasi yang terintegrasi.

Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang Joni Jingga mengatakan kebutuhan terhadap hunian dengan lingkungan yang nyaman, aksesibilitas, serta fasilitas yang terintegrasi menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih tempat tinggal.

Menurut Joni, tidak hanya soal bangunan, lokasi dan kelengkapan kawasan kini turut menjadi bagian dari pertimbangan keluarga ketika menentukan hunian.

“Tipe Ayaka berada di kawasan Ecopolis memenuhi aspek tersebut karena memiliki Mal Ciputra Tangerang, EcoClub, area komersial, pusat kuliner, serta fasilitas pendidikan,” ujar Joni, Minggu (27/9).

Joni menjelaskan kehadiran berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian dari konsep kota mandiri yang memungkinkan penghuni memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus selalu bergantung pada perjalanan ke luar kawasan.

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Dari sisi bangunan, Tipe Ayaka dirancang dengan pendekatan yang menempatkan estetika dan kenyamanan sebagai bagian dari pengalaman tinggal.

“Hunian menggunakan material yang disesuaikan untuk memberikan kesan modern sekaligus mendukung penggunaan jangka panjang.