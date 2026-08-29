CitraRaya Tangerang Hadirkan Tipe Concorde, Hunian Bergaya French Modern

jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang township yang dikembangkan Ciputra Group resmi meluncurkan Tipe Concorde di Cluster Fountain, Ecopolis.

Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang, Joni Jingga mengatakan mengusung konsep French Modern Architecture, hunian ini memadukan karakter arsitektur Prancis modern dengan pendekatan desain yang disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia.

“Hunian dilengkapi teknologi Smart Home System untuk menunjang kenyamanan dan gaya hidup modern,” ungkap Joni dalam keterangannya, Sabtu.

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Dia mengatakan kehadiran Tipe Concorde menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan hunian premium dengan desain arsitektur yang kuat sekaligus mengutamakan kenyamanan dan kualitas hidup.

“Konsep French Modern Architecture pada Tipe Concorde menghadirkan perpaduan antara keanggunan arsitektur Prancis modern dan karakter hunian tropis,” ujar Joni.

Fasad yang elegan dipadukan dengan bukaan jendela yang lebih besar, pencahayaan alami yang optimal, serta sirkulasi udara yang baik.

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Pendekatan tersebut membuat ruang hunian terasa lebih terang, sejuk, dan nyaman, sekaligus menghadirkan atmosfer layaknya sebuah private resort di tengah kawasan perkotaan.

Menurut Joni, tidak hanya mengedepankan aspek estetika, Tipe Concorde juga dilengkapi Smart Home System yang memberikan kemudahan bagi penghuni dalam mengendalikan berbagai perangkat rumah secara lebih praktis dan efisien.