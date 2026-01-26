CitraRaya Tangerang Sambut Momentum Perpanjangan Kebijakan Insentif PPN

jpnn.com, JAKARTA - Lingkungan nyaman, akses, dan fasilitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tempat tinggal.

Senior Sales & Marketing Manager CitraRaya Tangerang Joni Jingga mengatakan sejalan dengan filosofi Group Ciputra, Mencipta Kota, Merajut Kehidupan, pengembangan kawasan hunian dirancang tidak hanya untuk membangun rumah.

Namun, membentuk ruang hidup yang memungkinkan masyarakat tumbuh, berinteraksi, dan menjalani keseharian secara seimbang.

Sebagai salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia, Group Ciputra secara konsisten menghadirkan kawasan hunian berkelanjutan dengan perencanaan jangka panjang.

“Pendekatan tersebut tercermin di CitraRaya Tangerang, sebuah integrated township development seluas 2.760 hektare yang berkembang secara bertahap dan berkelanjutan,” tutur Joni dikutip, Senin (26/1).

Joni menyebut kawasan CitraRaya Tangerang kini tumbuh menjadi strong regional dan business center di wilayah Tangerang, dengan ekosistem kota yang telah terbentuk dan terus berkembang seiring waktu.

Berbekal populasi warga yang telah melampaui 80 ribu jiwa, CitraRaya Tangerang menghadirkan dinamika kehidupan kota yang aktif.

Dia menyebut beragam fasilitas penunjang tersedia dan terintegrasi, mulai dari area komersial, layanan kesehatan, pusat gaya hidup, sarana olahraga dan hiburan, theme park, tempat ibadah, hingga fasilitas pendidikan.