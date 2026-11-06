CityUHK Tembus Peringkat Keempat Asia dalam QS 2027

jpnn.com, JAKARTA - City University of Hong Kong (CityUHK) mencatat pencapaian tertinggi sepanjang keikutsertaannya dalam Quacquarelli Symonds (QS) Asia University Rankings 2027 dengan menempati peringkat keempat di Asia dan kedua di Hong Kong.

Dari 1.725 institusi pendidikan tinggi yang masuk dalam pemeringkatan, pencapaian ini untuk pertama kalinya membawa CityUHK ke jajaran lima besar universitas terbaik di Asia. Hasil tersebut memperkuat posisi CityUHK sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di kawasan, serta mencerminkan kemajuan dalam riset, kualitas pengajaran, dan internasionalisasi pendidikan.

Pencapaian tersebut juga relevan bagi Indonesia, mengingat CityUHK memiliki hubungan akademik yang telah terjalin dengan sejumlah perguruan tinggi nasional serta komunitas mahasiswa Indonesia yang kuat.

CityUHK memiliki komunitas mahasiswa Indonesia terbesar di antara universitas negeri di Hong Kong. Sebagian besar mahasiswa Indonesia di universitas tersebut menempuh studi di bidang teknik, bisnis, dan komputasi. Hal ini mencerminkan daya tarik CityUHK bagi mahasiswa Indonesia yang ingin memperoleh pengalaman pendidikan tinggi di lingkungan akademik internasional.

Salah satu wujud keterlibatan CityUHK dengan Indonesia adalah kerja sama akademik dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Kedua institusi menandatangani nota kesepahaman pada November 2024 untuk mengembangkan kolaborasi dalam pertukaran mahasiswa sarjana dan pascasarjana, pertukaran dosen dan peneliti, serta kegiatan pengajaran dan penelitian.

Kerja sama tersebut juga mencakup pertukaran hasil penelitian dan publikasi akademik. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring pendidikan dan penelitian lintas negara.

Sebagai bagian dari komitmennya menarik talenta internasional, CityUHK menyediakan berbagai skema beasiswa bagi mahasiswa asing berprestasi, termasuk dari Indonesia. Salah satunya melalui HKSAR Government Scholarship Fund yang mendukung mahasiswa dari negara-negara Belt and Road, termasuk Indonesia, untuk menempuh pendidikan tinggi di Hong Kong

. CityUHK juga menawarkan Entrance Scholarship for International Students bagi calon mahasiswa internasional berprestasi. Berbagai program tersebut membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi berstandar internasional sekaligus mengembangkan kompetensi dan jejaring akademik global.