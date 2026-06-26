CKB Logistics Dorong Kolaborasi Lewat Supply Chain Forum 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia saat ini membawa tantangan berat bagi kelancaran arus perdagangan.

Menghadapi dinamika yang tidak menentu tersebut, kolaborasi antar-pemangku kepentingan di sektor logistik menjadi kunci utama untuk meredam volatilitas dan memastikan rantai pasok global tetap berjalan.

Menjawab kebutuhan krusial tersebut, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menggelar forum strategis bertajuk CKB Supply Chain Forum (CSCF) 2026. Mengusung tema "Resilient Supply Chain: Navigating Global Disruption Through Logistics Collaboration", acara ini diselenggarakan di Soehanna Hall, The Energy Tower SCBD, Jakarta, Kamis (25/6/2026) sore.

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Forum ini mempertemukan perusahaan dari berbagai industri dan para pelanggan untuk membangun strategi adaptif. CKB Logistics turut menggandeng Supply Chain Indonesia (SCI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sebagai mitra logistik yang terpercaya dan terintegrasi, anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM) ini menegaskan kesiapannya dalam menghadapi berbagai tantangan industri serta disrupsi supply chain global.

Direktur CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan dinamika geopolitik saat ini memicu volatilitas jalur perdagangan yang secara langsung menghambat rantai pasok barang.

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“Ketegangan geopolitik dunia telah menciptakan hambatan nyata. Melalui CKB Supply Chain Forum 2026, kami mengajak seluruh pihak berkolaborasi merumuskan solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi. Sinergi ini mutlak diperlukan agar kita dapat memitigasi risiko, menghadapi berbagai skenario terburuk, dan memastikan roda distribusi tetap berputar lancar,” jelas Iman.

Sementara itu, Direktur Logistik dan Distribusi CKB Logistics Ety Puspitasari menambahkan, manajemen rantai pasok industri strategis perlu segera bertransformasi. Pendekatan operasional tidak bisa lagi hanya berpusat pada efisiensi biaya (efficiency-driven), tetapi harus beralih mengutamakan ketangguhan (resilience-driven).