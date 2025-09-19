CKB Logistics Pacu Transisi Energi Bersih dengan PLTS Atap di Samarinda
jpnn.com, JAKARTA - CKB Logistics, anak perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABMM) memperkuat komitmennya terhadap energi bersih dan keberlanjutan dengan memulai pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada atap gudang Fasilitas Hub Logistik Samarinda.
Bekerja sama dengan PT Infiniti Energi Indonesia (INFIEN), inisiatif ini diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon hingga 61,4 ton CO? per tahun, sekaligus menjadi langkah nyata perusahaan dalam mendukung transisi menuju operasional ramah lingkungan.
Direktur Utama CKB Logistics Iman Sjafei mengungkapkan inisiatif ini adalah bentuk komitmen dukungan terhadap target Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060 melalui penerapan energi bersih di lini operasional.
“Pemasangan PLTS ini merupakan bagian dari inisiatif efisiensi energi dan upaya dekarbonisasi operasional logistik. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari komitmen CKB Logistics dalam mendukung target PT ABM Investama Tbk. (ABMM) untuk menurunkan emisi karbon sebesar 16% pada tahun 2060,” ujar Iman.
PLTS dengan sistem On-Grid berkapasitas 48 kWp, terhubung langsung ke jaringan listrik PLN. Kapasitas ini ditentukan melalui analisis perhitungan yang memaksimalkan luas atap gudang dengan mempertimbangkan keberadaan skylight bangunan.
Pemasangan PLTS ini diperkirakan mampu menghasilkan 72.260 kWh per tahun, atau menghemat 30% dari total pengeluaran listrik tahunan fasilitas hub Samarinda.
Chief Logistics and Shipping CKB Logistics Ety Puspitasari menambahkan bahwa pemanfaatan energi surya dipilih karena dinilai sebagai salah satu sumber energi bersih terbarukan yang paling potensial. Selain itu, energi surya juga bebas emisi karbon dan polusi.
“Kami percaya bahwa integrasi energi terbarukan seperti tenaga surya tidak hanya memberikan manfaat bagi efisiensi operasional, tetapi juga menjadi wujud nyata tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan komitmen ESG dan keberlanjutan CKB Logistics,” jelas Ety.
anak perusahaan PT ABMM, CKB Logistics memperkuat komitmennya terhadap energi bersih dan keberlanjutan dengan memulai pemasangan PLTS Atap di Samarinda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Manfaatkan PLTS, Desa Energi Berdikari di Karawang Tingkatkan Ekonomi Petani
- Green Hydrogen Ulubelu Ciptakan Serapan Tenaga Kerja dan Investasi Energi Bersih
- Ini Peran Masyarakat Ulubelu pada Ekosistem Hidrogen Hijau Pertamina
- Pertamina Berdayakan Desa Rantau Dedap, Mulai dari Energi Bersih hingga Wisata Edukasi
- Lewat Program DEB, Pertamina Tak Hanya Hadirkan Akses Energi Bersih Tetapi
- Pertamina Dukung Ketahanan Pangan Lewat Program MAPAN di DEB Kalijaran Cilacap