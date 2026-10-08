CKB Logistics Raih 3PL of the Year untuk Ketiga Kalinya, Perkuat Komitmen ESG

jpnn.com, JAKARTA - PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), penyedia layanan logistik terpadu di Indonesia, meraih penghargaan 3PL of the Year dalam ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2026 yang diselenggarakan Supply Chain Indonesia (SCI) di Jakarta, Kamis (8/10).

Penghargaan ini merupakan yang ketiga bagi CKB Logistics di kategori yang sama, setelah 2023 dan 2024.

Direktur Utama CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan bisnis yang menyeluruh, mulai dari integrasi operasional, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), hingga program Corporate Social Responsibility (CSR).

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“Penghargaan 3PL of the Year untuk ketiga kalinya ini menjadi kebanggaan bagi seluruh tim CKB Logistics. Ini membuktikan bahwa kami menjalankan bisnis secara menyeluruh, dengan menyatukan disiplin operasional, komitmen ESG terhadap lingkungan dan keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat di setiap wilayah operasi. Bagi kami, ESG bukan pelengkap, melainkan bagian dari cara kami beroperasi. Penghargaan ini adalah amanah untuk terus menjaga standar tersebut,” ujar Iman.

Komitmen ESG tersebut diwujudkan melalui sejumlah program. CKB Logistics menjalankan program Carbon Emission Reduction di area operasional Cakung, Jakarta Utara, melalui penggantian armada, pemasangan smart camera untuk memantau perilaku berkendara, dan pemasangan skylight di gudang untuk efisiensi energi.

Di Samarinda, perusahaan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on-grid berkapasitas 48 kWp di Hub Logistik Samarinda. PLTS tersebut dirancang menghasilkan sekitar 72.260 kWh per tahun, menghemat sekitar 30% biaya listrik tahunan.

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Proyek percontohan ini akan dievaluasi untuk kemungkinan direplikasi di fasilitas lain, sejalan dengan target PT ABM Investama Tbk. (ABMM), induk usaha CKB Logistics, dalam menurunkan emisi karbon secara berkelanjutan.

Dari sisi jaringan, selain Jakarta yang menjadi pusat ekonomi nasional dan Surabaya yang menjadi gerbang ekonomi, khususnya bagi kawasan Indonesia Timur, CKB Logistics beroperasi di berbagai kota dan pulau di Indonesia. Cakupannya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, hingga berbagai daerah terpencil (remote area). Perusahaan mengelola area pergudangan lebih dari 300 ribu meter persegi di seluruh Indonesia.