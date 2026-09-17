CKG Kemenkes Catat 41,9 Persen Dewasa Alami Gigi Berlubang, Solusi Oral Care Spesifik Mulai Dilirik

jpnn.com, JAKARTA - Masalah kesehatan gigi dan mulut hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Data terbaru Kementerian Kesehatan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan bahwa 41,9 persen peserta dari kelompok usia dewasa mengalami masalah karies atau gigi berlubang

Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut melalui perawatan sehari-hari, termasuk menyikat gigi secara teratur dan memperhatikan produk yang digunakan.

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Sejumlah bahan dalam pasta gigi digunakan untuk membantu membersihkan noda pada permukaan gigi. Salah satunya adalah baking soda yang dikenal dapat membantu mengangkat noda permukaan.

Usmile menyebutkan baking soda pada produknya dikombinasikan dengan tetrasodium pyrophosphate. Kandungan tersebut disebut dapat membantu mengurangi kecenderungan noda kembali menempel pada permukaan gigi.

Produk usmile Strength White juga menggunakan calcium carbonate yang disebut berfungsi membantu memoles permukaan gigi dan mempertahankan kecerahan alami gigi.

"Kombinasi tersebut ditujukan untuk membantu menjaga kebersihan gigi dari noda permukaan, termasuk yang dapat terbentuk akibat konsumsi makanan dan minuman berwarna," kata Country Manager usmile Indonesia dan Malaysia Michelle dalam keterangan resminya, Kamis (17/9).

Perhatian konsumen terhadap produk perawatan gigi dan mulut juga tercermin dari kinerja bisnis usmile di Indonesia. Perusahaan mencatat penjualan melalui kanal e-commerce tumbuh 182 persen selama periode Ramadan pada Februari-Maret 2026, juga naik 31 persen pada Juni dan 62 persen pada Juli 2026.