Clash of Legends 2026 Hadirkan Ronaldo Nazario, Del Piero, dan Para Legenda Dunia Lainnya di GBK

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran sepak bola internasional Clash of Legends 2026 dipastikan tetap berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 18 April 2026, meski terdapat perubahan besar pada komposisi tim.

Real Madrid Legends secara resmi membatalkan perjalanan mereka ke Jakarta akibat gangguan rute penerbangan internasional dan pertimbangan keamanan imbas konflik di kawasan Timur Tengah.

Pihak promotor yang terdiri dari Senyawa Entertainment, Mpro International, dan Dewa United, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran tim lengkap El Real.

Meski demikian, pihak penyelenggara berkomitmen memberikan pengalaman autentik bagi para penggemar dengan memperkenalkan format baru tim lawan bernama DRX World Legends.

"Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan situasi di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rute perjalanan internasional serta aspek keamanan dan kenyamanan para pemain," tulis pernyataan resmi promotor, Rabu (8/4).

Senyawa Entertainment, Mpro International, Dewa United, selaku promotor Clash of Legends 2026 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar Real Madrid di Indonesia atas situasi yang terjadi.

Sebagai bentuk komitmen promotor terhadap Madridista, legenda Real Madrid, Ronaldo Nazario akan bertindak sebagai manager dengan format baru yang dinamakan DRX World Legends.

Tim ini juga diperkuat top players lain yang memiliki sejarah besar bersama Real Madrid, seperti, Michel Salgado (Spanyol), Fabio Cannavaro (Italia) dan Claude Makalele (Prancis). Mereka dipastikan tetap hadir di Jakarta untuk memberikan pengalaman autentik bagi para penggemar untuk melihat langsung ikon-ikon klub tersebut di lapangan.