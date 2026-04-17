Clash of Legends 2026: Patrick Kluivert dan Ronaldo Nazario Saling Lempar Pujian

jpnn.com - Pesepak bola Patrick Kluivert dan Ronaldo Nazario saling lempar pujian menjelang Clash of Legends 2026 di Jakarta.

Menurut Kluivert, laga persahabatan yang digagas oleh Senyawa Entertainment tersebut menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan langsung salah satu legenda sepak bola dunia, yakni Ronaldo Nazario.

Pria kelahiran 1 Juli 1976 itu menyebut sosok yang dijuluki Sang Fenomena tersebut sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah ada di muka bumi.

Raihan dua Ballon d’Or pada 1996 dan 2002 menjadi bukti nyata kualitas Ronaldo sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa.

"Indonesia kedatangan Ronaldo. Menurut saya dia merupakan penyerang terbaik sepanjang masa. Itu tidak bisa dibantah," ujar pemilik 79 caps di Timnas Belanda itu.

Ronaldo Nazario mengaku terkesan dengan pujian yang dilontarkan mantan penggawa Ajax Amsterdam itu.

Pria kelahiran 18 September 1976 itu mengenang awal kariernya di Eropa bersama PSV Eindhoven, termasuk saat meraih penghargaan pemain terbaik dunia serta beberapa kesempatan sebelumnya mengunjungi Indonesia.

Ronaldo juga mengaku terkesan karena antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tetap tinggi hingga saat ini.