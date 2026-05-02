Cleo Functional Hadir dengan Formula Khusus untuk Imunitas Kucing

jpnn.com, TANGSEL - CPPETINDO meluncurkan lini pakan kucing terbaru, Cleo Functional, dalam ajang Pet Fest 2026 di ICE BSD, Sabtu (2/5).

Produk ini mengusung kampanye “Tepat Formulanya, Nyata Hasilnya” sebagai solusi nutrisi berbasis sains untuk kebutuhan kesehatan spesifik kucing rumahan.

Peluncuran dilakukan di panggung utama pameran dengan menghadirkan aktor sekaligus pecinta kucing, Deva Mahenra, serta dokter hewan Neno Sukelan.

Dalam sesi peluncuran, Deva Mahenra menekankan pentingnya memilih pakan yang tidak hanya sehat secara klinis, tetapi juga disukai hewan peliharaan.

"Cleo Functional adalah solusi karena formulanya dirancang oleh ahli medis dan kucing saya menyukai tambahan daging aslinya,” ujar Deva.

Dokter hewan Neno Sukelan menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan dalam menjaga kesehatan kucing melalui pakan yang tepat dan berbasis riset.

“Sebagai dokter hewan, saya menekankan pentingnya pencegahan. Memilih pakan yang didasarkan pada riset mendalam dan hasil klinis terukur adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang,” kata Neno.

Chief Commercial Officer CPPETINDO Erwin Hartawan, mengatakan peluncuran Cleo Functional untuk menjawab kebutuhan kesehatan spesifik kucing, sekaligus menangkap peluang di pasar pakan fungsional.