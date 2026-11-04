Cloath Hingga Burgerkill Menang AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 tengah berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).

Sejumlah penghargaan telah diberikan bagi insan musik Indonesia, termasuk untuk kategori rock dan metal.

Kategori Album Rock Terbaik AMI Awards 2026 diraih oleh Black Horses lewat album yang bertajuk Jahanam.

Black Horses berhasil mengungguli nominator lainnya seperti Pee Wee Gaskins, Sukses Lancar Rejeki, ABG, dan 510.

Sementara itu, Artis Solo/Grup/Kolaborasi Rock Terbaik diraih oleh kolaborasi antara For Revenge dan Stand Here Alone lewat lagu Ritual..

Kejutan datang dari Cloath. Band cadas asal Banda Aceh itu berhasil meraih Album Metal Terbaik lewat album yang bertajuk The Fallen God.

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Selanjutnya Artis Solo/Grup/Kolaborasi Metal Terbaik di AMI Awards 2026 dimenangkan oleh Burgerkill lewat lagu berjudul Kontinum.

Saat menerima piala, vokalis Burgerkill, Vicky Mono mempersembahkan penghargaan tersebut didedikasikan untuk mendiang Eben dan Ivan Scumbag.