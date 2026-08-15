Cloud Energized: Sun & Sand Sports Ajak Pelari Pahami Energi Diri Maksimalkan Performa
jpnn.com, JAKARTA - Seiring makin berkembangnya olahraga lari sebagai bagian gaya hidup, Sun & Sand Sports (SSS) bersama ON Running menghadirkan rangkaian 'Cloud Energized' pada 14 dan 15 Agustus 2026.
Cloud Energized merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang mengajak runners melalui komunitas USS running memahami pentingnya energi dan persiapan untuk mendukung pengalaman berlari yang lebih optimal.
Kegiatan tersebut terdiri dari talkshow, product experience, shoe trial, serta fun run 5K dan 10K yang mempertemukan runners dengan para expert dan komunitas.
Rangkaian dimulai dengan Cloud Energized Talkshow, berlangsung di gerai Sun & Sand Sports yang berlokasi di Pondok Indah Mall (PIM) 3 Lantai 3 pada Jumat (14/8).
Sesi tersebut menghadirkan dr. Kusuma Puteri, Runner & Dokter Aesthetic; Pupung Purwa, Running Coach sekaligus Strength & Conditioning Coach; Mr. Can, Nutritionist, Content Creator & Runner; serta Evelen Besthari, salah satu Trail & Ultra Runner.
Keempatnya membahas berbagai perspektif seputar persiapan race, training, nutrition, recovery, dan bagaimana runners memberikan tubuh fueling yang sesuai sebelum, selama, dan setelah latihan.
"Hal yang paling menantang itu latihannya, melatih ego. Misalnya saya latihan pagi, terus kerja nine to five, latihan lagi," kata Evelen Besthari di SSS PIM 3, Jakarta Selatan pada Jumat (14/8).
Tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara mempersiapkan tubuh, Cloud Energized Talkshow juga membawa runner untuk bisa merasakan pengalaman langsung dalam product experience.
Sun & Sand Sports (SSS) bersama ON Running menghadirkan rangkaian 'Cloud Energized' pada 14 dan 15 Agustus 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Songkok BHS dan Atlas Edisi Paskibraka Kembali Hadir, Dipercaya Sejak 2019
- Fearless Padel Festival 2026 Satukan Komunitas, Gaya Hidup, dan Ambisi Juara
- UNIFAM Perkenalkan HiFruit, Cara Baru Menikmati Sensasi Buah
- Gerak Anjing Club Ajak Semua Dog Owners Gabung Komunitas Baru di Sunset Pier PIK2
- Sambut Kemerdekaan, Arniel Dorong Pelestarian Tradisi Merawat Diri
- 3 Manfaat Daun Kelor yang Luar Biasa