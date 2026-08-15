Cluster Canggu, Citra Maja City Hadirkan Pengalaman Hidup yang Makin Lengkap

jpnn.com, JAKARTA - Dept. Head Marketing Communication Citra Maja City, Raymond Christantyo mengatakan pengembangan sebuah kawasan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang terbangun, tetapi juga dari bagaimana lingkungan tersebut mampu memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami percaya sebuah kota yang baik adalah kota yang mampu menghadirkan kehidupan bagi masyarakatnya,” ujar Raymond,

Karena itu, pihaknya tidak hanya membangun rumah, tetapi juga terus menghadirkan fasilitas yang membuat penghuni dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan semakin mudah.

“Inilah wujud nyata komitmen Ciputra Group dalam mengimplementasikan filosofi 'Mencipta Kota, Merajut Kehidupan' di Citra Maja City," ujar Raymond.

Pengembangan fasilitas yang dilakukan secara bertahap ini menjadi bagian dari komitmen Citra Maja City dalam membangun kota mandiri yang menghadirkan kualitas hidup lebih baik bagi masyarakat.

Raymond menjelaskan dengan lingkungan yang telah hidup, fasilitas yang terus bertambah, serta ruang-ruang yang mendorong interaksi sosial, Citra Maja City terus bertumbuh sebagai sebuah kota yang berkembang bersama para penghuninya.

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Melalui Cluster Canggu, Citra Maja City menghadirkan pilihan hunian yang tidak hanya menawarkan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan pengalaman hidup yang semakin lengkap.

Sebuah kawasan yang merepresentasikan semangat "Mencipta Kota, Merajut Kehidupan" melalui lingkungan yang aman.