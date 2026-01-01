CMES Indonesia 2026 Bidik Peluang Manufaktur Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Prospek pasar mesin perkakas di lndonesia makin cerah sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur nasional dan lonjakan kebutuhan industri terhadap teknologi produksi yang lebih modern, efisien, dan presisi.

Momentum ini turut mendorong minat pelaku industri global untuk memperluas investasi dan memperkenalkan inovasi teknologi manufaktur di pasar dalam negeri.

Potensi pasar yang besar tersebut menjadi momentum bagi edisi perdana CMES Indonesia International Machine Tool Exhibition yang akan digelar pada 3-5 September 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran.

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Pameran ini akan menghadirkan pelaku industri mesin perkakas, manufaktur, dan otomatisasi dari berbagai negara untuk menjajaki peluang bisnis, serta mempercepat adopsi teknologi industri di Indonesia.

"Industri pengolahan logam kini beralih dari teknik casting biasa menuju manufaktur komponen dengan presisi tinggi. Tren ini didorong permintaan dari sektor otomotif, elektronika, infrastruktur, dan energi baru. Namun, perkembangan industri mesin perkakas di Indonesia masih berada dalam tahap awal," kata perwakilan penyelenggara CMES Indonesia Sun Xiao Li.

Sejalan dengan tekad pemerintah memperkuat daya saing industri nasional, sektor manufaktur tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional pada 2026.

Kementerian Perindustrian menargetkan industri manufaktur tumbuh 5,51%. Faktor pendorongnya berasal dari kinerja sejumlah sektor strategis termasuk industri logam dasar yang diproyeksikan tumbuh hingga 1 4%; industri barang logam, komputer, elektronik dan optik ditargetkan tumbuh 4,81 %, serta industri mesin dan perlengkapan sebesar 4,78%.

Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan investasi industri, dan mendorong modernisasi fasilitas produksi di berbagai sektor.